Mandy Moore celebra uma semana de chegada de terceira filha

Na última quarta-feira, dia 25, Mandy Moore anunciou o nascimento de sua terceira filha, Lou. A atriz de This is Us já é mamãe de August e Ozzie, frutos de seu relacionamento com Taylor Goldsmith.

Agora, dois dias depois, a mamãe confirmou que a pequena já completou uma semana de vida. Que fofura, não é mesmo? Louise Everett Goldsmith, como foi nomeada pelos pais, aparece em vários momentos de derreter o coração.

Uma semana com a nossa Lou!, celebrou na legenda.

Nos registros, a bebê aparece curtindo o colinho do papai, além de receber o carinho dos irmãos mais velhos, que brincam com a pequena toda embalada contra o frio.