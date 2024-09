Príncipe Harry faz rara aparição na TV e participa do The Jimmy Fallon Show

O Príncipe Harry fez uma participação surpresa no The Jimmy Fallon Show, na última quinta-feira, dia 26. O ex-membro da realeza que estava em Nova York para uma semana de eventos, foi o primeiro convidado a se juntar a Jimmy no labirinto mal-assombrado chamado Jim my's ToNightmares, que está aberto por tempo limitado na temporada de Halloween.

No vídeo divulgado por Fallon, a dupla apareceu andando pela casa com câmeras presas ao peito que gravaram todas as reações, como palavrões e diversos sustos.

Antes de entrar no local, Harry avisou que não costuma se assustar facilmente, mas que poderia ser diferente.

- Hoje pode ser diferente.