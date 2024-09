Babi Muniz fazendo revelação sobre traições, muita treta e ameaça de Zé Love; veja tudo que rolou em A Fazenda

A primeira eliminação de A Fazenda rendeu muita treta e discussão na madrugada desta sexta-feira, dia 27, além de algumas revelações de relacionamentos de Babi Muniz.

Em conversa com Zé Love e Fernanda, ela foi questionada sobre quantas vezes já descobriu uma traição. Então, a ex-panicat revelou que já foi traída umas 20 vezes por um jogador de futebol. Sem citar nomes, ela dá a entender que ele é um goleiro, que já foi do Athletico Paranaense e da seleção brasileira. Por isso, muito provavelmente ela fala de Weverton, com quem se relacionou no passado.

- Acho que umas 15 ou 20 vezes. Era sempre, você está louca? Nunca vou esquecer, revelou.

Babi ainda conta uma situação abusiva que passou nesse antigo relacionamento.

- Uma vez fomos passar o Natal juntos e eu estava muito desconfiada. Pedi o celular e ele tacou no chão, quebrou e pisou em cima dizendo que a gente não tinha paz. Ele é muito inteligente, contou.

Apesar de passar por essa situação nada agradável, a ex-panicat revela que seu pior relacionamento foi com pai de seus filhos, outro jogador de futebol, o Marcinho.

- Ele levou uma mulher lá em casa. Eu estava de nove meses, conta.

A volta de Zé Love

O peão voltou para a sede após ser salvo da Roça e trouxe com ele um espírito de discussão que rolou entre ele e Suelen, que não gostou nem um pouco do retorno do participante.

- É só a primeira, amor. Você só foi na Roça errada. Cara abusivo, escroto, falou a peoa.

- O Brasil mostrou quem eu sou. Vamos abusar, rebateu Zé Love.

Ameaças de Zé Love

E não terminou por aí! Durante a madrugada, os peões do grupão comentaram sobre ameaça de processo de Zé Love para todos que usaram a justificativa de voto de machismo.

- Cara, que ridículo o Zé Love querer processar todo mundo. Cara, que ridículo. O cara está no jogo para mandar os outros tomarem no c* e fazer processo? Doutora Adélia, começa a trabalhar aí!, disse Gizelly.

- Quando o juiz pegar uma presepada dessa ele vai falar: Vai trabalhar bando de vagabundo safado, continuou ex-BBB.

Quem também não gostou nada da suposta ameaça foi Raquel Brito, que disse estar preparada com escritório de 24 advogados esperando.

- Meus advogados, meu amor, vamos para a luta. São 24 aqui ó, venha! Olhe, na minha agência de advogados são 24 me esperando aqui, um para cada participante. Ah, vá para a p***a!, falou a peoa, revoltada.