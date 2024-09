Lana Del Rey se casa em cerimônia intimista com Jeremy Dufrene

Lana Del Rey oficialmente se casa com o guia turístico de jacarés Jeremy Dufrene. Segundo informações do Daily Mail, o casal realizou uma discreta cerimônia ao ar livre em Louisiana, nos Estados Unidos.

Imagens obtidas pelo jornal mostram a cantora com um delicado vestido branco e um buquê de flores na mão enquanto é acompanhada pelo pai em sua caminhada ao altar. Lana e Dufrene trocaram votos em Des Allemandes, mesmo local em que o guia opera seus tours de barco pelo pântano.

Para o casamento, o noivo optou por um terno preto, com camisa branca e sapatos de couro marrom. Vídeos mostram os pombinhos sorridentes enquanto caminhavam de mãos dadas pelo local em que disseram o sim.

A festa foi realizada ao ar livre, com mesas e cadeiras dispostas na grama com tendas por cima para os convidados. Caroline Grant e Charlie Hill-Grant, irmãos da cantora, teriam marcado presença para prestigiá-la no dia especial, mas não se sabe se a mãe, Patricia Ann Hilll, também esteve por lá.