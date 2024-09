Bruna Marquezine conquista sonho de trabalhar com Fernanda Montenegro: Muito honrada

Sonho realizado! Bruna Marquezine comemorou sua conquista mais recente na carreira: trabalhar ao lado de Fernanda Montenegro. A atriz deu uma entrevista à revista Vogue na Paris Fashion Week e compartilhou mais sobre seu novo projeto, Velhos Bandidos, que começa a ser gravado depois do evento de moda.

Ela começou abrindo o coração sobre os grandes nomes que estão no projeto e disse ser um presente poder trabalhar com esse elenco:

- Estou muito feliz a respeito desse novo projeto, Velhos Bandidos, do diretor Claudio Torres. Poder trabalhar com todos eles, com o Ary [Fontoura], com o Vlad [Vladimir Brichta], com o Lázaro [Ramos], são todos atores que eu admiro muito. Mas trabalhar com a Dona Fernanda sempre foi um sonho. A oportunidade de trocar, criar junto, e de aprender, de observar, é um presente sem tamanho. Me sinto muito honrada. A minha maior preocupação é conseguir atuar e não ficar só assistindo os outros atores brilhando.

Bruna também contou um pouco da dinâmica do filme e que já se encontrou com os atores para a leitura do roteiro e para o primeiro ensaio de fotos:

- Um pouco de drama, uma história bonita, familiar, de uma família que se descobre em família, que se transforma em família, e um filme, para mim, de muito aprendizado, com um elenco extraordinário. A gente começa a filmar logo após a semana de moda, mas eu já tive a oportunidade de experienciar a generosidade de todos eles.

Marquezine ainda falou sobre o equilíbrio da vida pessoal com a profissional e que aprendeu a ficar viajando por conta do trabalho, mas que adorou os testes online, já que pode passar mais tempo em sua casa:

- Desde muito cedo, minha profissão, meu ofício, meu trabalho me proporciona estar em muitos lugares e viajar muito. Então sempre tive que me dividir um pouco. Por conta de tudo que mudou nos últimos anos e nos últimos tempos nessa indústria, grande parte dos testes são feitos online, o que possibilita passar bastante tempo em casa, onde o meu coração fica mais feliz e a minha alma mais leve.

Por fim, ela revelou que sente saudades da família, amigos - e claro - da comida brasileira!

- Há alguns anos aprendi a me dividir, a ficar um pouco em cada canto. Então, eu vou onde o meu trabalho me chama e me leva. Eu acho que o que eu mais sinto falta é minha família, meus amigos e a comida. Sem dúvida.