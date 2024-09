Câmara ‘ignora’ 8º pedido de impeachment contra Morando

Com todos os 28 vereadores presentes na sessão de ontem da Câmara de São Bernardo, o pedido de impeachment contra o prefeito Orlando Morando (PSDB) não foi apreciado. A pauta, que é prioritária na ordem do dia da Casa, não mobilizou no plenário os parlamentares, que adiaram a decisão sobre se abrem um processo de investigação ou rejeitam e arquivam o oitavo processo contra o chefe do Executivo são-bernardense.

O texto foi enviado e protocolado na Casa na última segunda-feira por demanda popular em nome da moradora Fatima Damiana de Oliveira, uma semana depois de os vereadores terem rejeitado, por 21 votos a três, o sétimo pedido de investigação, que alegava postura ilícita de Morando por “vender, incessantemente, bens públicos”.

Desta vez, a munícipe aponta “misoginia exercida enquanto forma de poder”, referente a um caso de 2021 em que o chefe do Paço chamou de “vaca” uma jovem que participou de uma festa clandestina às margens da Represa Billings, na região do Riacho Grande.

Na época, o tucano concedeu entrevista à rede de TV Band News para falar da situação do município, que tinha 90% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados por pacientes de Covid-19. Ele se exasperou ao ver no vídeo a imagem de jovem que participava da balada, interrompida pela GCM (Guarda Civil Municipal). “Dá uma olhada: tinha de dar um tanque de roupa suja para essa vaca lavar. Não (era) para ela estar aqui agora fazendo este tipo de evento, contaminando as pessoas.”

DENÚNCIA

Na denúncia, a moradora alega que “o prefeito praticou conduta claramente incompatível com o decoro, grave infração político-administrativa, sujeita à pena de cassação do mandato”. “A declaração do prefeito demonstra que a misoginia foi exercida enquanto forma de poder e reforça a objetificação e o desrespeito às mulheres, com inequívoco preconceito e repúdio às mesmas, restando clara, portanto, a quebra de decoro do cargo no exercício de suas funções, diante do desrespeito aos padrões sociais contemporâneos de moralidade, ética e, especialmente, de igualdade de gênero”, diz.

O texto voltará à ordem do dia da próxima quarta-feira, a quatro dias do primeiro turno das eleições municipais.