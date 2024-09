Flor vence Prova do Fazendeiro e fica imune em A Fazenda 16

Muito fogo no feno! Nesta quarta-feira, dia 25, Zé Love, Vivi Fernandez e Flor Fernandez disputaram a segunda Prova do Fazendeiro em A Fazenda 16 e é claro que precisaram de muita agilidade e sorte para conquistar a imunidade no programa e garantir mais uma semana no reality, né?

Os peões estavam com os ânimos à flor da pele e passaram o dia conversando sobre o jogo. Ao entardecer, foram levados para o local onde todas as provas acontecem e foram apresentados para um campo minado, ou seja, dependiam completamente da sorte para não perderem seus pontos.

Com a tensão lá no alto, os três tiveram diversas chances de escolherem números entre um e 24, cada um poderia multiplicar a pontuação duas, três ou quatro vezes, ou poderia queimar a chance do peão de somar mais pontos na carteira. O chapéu mais cobiçado do reality iria para aquele que marcasse a maior pontuação.

No fim, depois de algumas bombas e comemorações, Flor venceu a prova e voltou comemorando muito para a sede do programa.