Ipiranguinha será palco do 1º Hana Matsuri no sábado

Para celebrar o florescer da primavera, o Parque Antônio Flaquer Ipiranguinha (Rua Sete de Setembro, Vila Alzira), em Santo André, recebe neste final de semana a 1ª edição do Hana Matsuri (Festival das Flores).

Regado de danças folclóricas sob a musicalidade de tambores e cordas, o evento reunirá artesanato e expositores de flores, tendo entrada gratuita neste sábado (28), das 11h às 21h, e domingo (29), das 11h às 20h.

Pratos asiáticos como yakissoba, tempurá e sushis devem rechear a programação, que traz como novidade cosméticos e pratos da culinária coreana, como topokki (bolinhos em molho apimentado e levemente adocicados), bulgogi-don (tigela de arroz com carne bovina sob temperos especiais) e corndog (cachorro-quente no palito), além da bebida chinesa bubble juice (feita com bolinhas saborizadas que explodem na boca).

A organização estimula também a doação de 1kg de alimento não perecível que deve ser destinada ao Fundo de Solidariedade municipal.