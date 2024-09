Palavra do Leitor - 26 de setembro de 2024

Festa Italiana

‘Festa Italiana Solidária de Ribeirão Pires celebra as raízes de imigrantes’ (Setecidades, dia 21). Entre os anos de 1870 e 1930 o Brasil incentivou e estimulou a vinda de estrangeiros para nossas terras e fomos presenteados com cerca de 7 milhões de italianos que vieram viver nossa irmandade. E nossa coirmã Ribeirão Pires juntou sensibilidade, criatividade, solidariedade, talento, arte, gastronomia, alegria, festa e cultura, nutridas por 17 entidades sociais, na 2ª edição da Festa Italiana. E que a tarantela, dança popular do Sul da Itália, invada a alma e o corpo de todos os ribeirão-pirenses, nossos irmãos italianos e seus descendentes, os convidados, os setecidadenses e todos aqueles que serão tomados pela alegria incondicional, pela gratidão, amizade e reconhecimento desta festa.

Cecél Garcia

Santo André

Eleição em Santo André

‘Gilvan soma 40,4%, abre 27 pontos sobre vice-líderes e está perto de vencer no 1º turno’ (Política, dia 13). Recentemente o Diário divulgou o resultado de pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, que ultimamente é o mais realista na captação de dados estatísticos – que, depois de coletados, são registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e divulgados pela imprensa para o conhecimento dos eleitores. Analiso pesquisas como apenas um instrumento de aviso de qual posição os candidatos se encontram na data de sua realização. Na minha opinião, todos os candidatos têm o dever de tomar conhecimento e, independentemente da colocação, obrigação de reagir estrategicamente e positivamente para alcançar a posição que deseja. Neste sentido, a pesquisa norteia, para que a campanha tome outro fôlego na disputa. Em uma eleição de dois turnos é improvável que qualquer candidato se eleja no 1º turno. Portanto, não se deixem abater ou desanimar. Lembrem-se da façanha bíblica de Davi. Vocês têm a obrigação de reagir, independentemente dos percalços da disputa. Quando aceitaram a difícil missão, tinham conhecimento das dificuldades que enfrentariam. Portanto, cabe a cada um tomar a melhor decisão de enfrentamento legal, pois Santo André merece. Vocês já são conhecidos da população, pelos cargos políticos que exercem e suas atuações devidas à sociedade andreense. Desejo que todos saibam que o melhor vença – por seus méritos e não somente por especulações de pesquisa. Tenham fé em suas determinações e no povo da nossa cidade.

Euclides Marchi

Santo André

Judiciário

Se toda vez que alguma demanda do governo não for atendida pelos Congressistas que foram eleitos pelo povo, e o governo Lula apelar para o STF (Supremo Tribunal Federal), que não é eleito pelo povo, e este mudar seu entendimento, e onde a maioria foi escolhida por Lula, que nome daremos a isto? Ditadura da toga pró-Lula.

Tania Tavares

Capital