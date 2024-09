Brincando com Monalisa no Museu do Louvre, Lady Gaga divulga prévia da música The Joker

Deixando os fãs cada vez mais ansiosos, Lady Gaga compartilhou uma prévia da música The Joker, feita para o filme estrelado pela cantora Coringa: Delírio a Dois.

Com imagens gravadas dentro do Museu do Louvre, Gaga surge dançando nas escadarias do local. Mais tarde, encontra com a emblemática pintura de Monalisa, feita por Leonardo Da Vinci.

A obra é protegida por um vidro, que é pintado de batom por Lady Gaga imitando o característico sorriso borrado de Coringa. Na legenda, ela colocou um trecho da letra cantada na prévia:

Há sempre um Coringa.

O longa-metragem conta com a participação da cantora como Arlequina, o amor de Coringa. Já o vilão é vivido por Joaquin Phoenix, que já brilhou no papel em 2019.