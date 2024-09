Obituário - 26 de setembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Nair Gallinucci, 106. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Augusto José dos Santos, 91. Natural de Itabaiana (Sergipe) Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Lúcia Toledano, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldomiro Felipe Matias, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

José Caleare, 82. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Yukimasa Tamashiro, 81. Natural de Itariri (SP). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 21. Jardim da Colina.

Olímpio José Moreira, 77. Natural de Conchas (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Nair Gomes da Silva, 75. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Quitéria Regina da Paixão, 66. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no Jardim Amazonas, em Suzano (SP). Dia 21, em Santo André. Cemitério São João Batista, em Suzano.

Lourival Ferreira da Silva, 57. Natural de Santo André. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Alexandre da Costa, 55. Natural de São Caetano. Residia na Vila Pires, em Santo André. Autônomo. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sirlândia Pereira da Silva, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jhonatan Alves Lopes Gomes, 35. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Estoquista. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Leda de Morais Paixão, 91. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Madalena Reda, 87. Natural de Conceição da Aparecida (Minas Gerais). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Celso Vieira Roger, 81. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Eruda Carlos Bezerra, 80. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Batista do Bomfim, 77. Natural de Santana do Cariri (Ceará). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Autônomo. Dia 20, em Santo André. Memorial Planalto.

Fátima de Oliveira Guimarães, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Nestor Francisco dos Santos Filho, 68. Natural de Ituverava (SP). Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

José Bezerra Feitosa, 65. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério do Baeta.

DIADEMA

Leonilda Maria Paixão, 92. Natural do Estado da Bahia. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Estevão José da Rocha, 87. Natural de Maetinga (Bahia). Residia no bairro Cerâmica. Dia 21. Vale da Paz.

Vanis Alves dos Santos, 71. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Maria Cruz, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Luiz Cláudio Rodrigues Coutinho, 61. Natural de Leopoldina (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Joseni Costa da Silva Oliveira, 57. Natural de Mirangaba (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Olívia Fernanda Sancho, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Memorial Planalto.

Rodrigo Thadeu Vergilio, 39. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Valdron José de Oliveira, 79. Natural de Campo do Brito (Sergipe). Residia na Vila América, em Mauá. Dia 21, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

Ubiratan Braz Vilela, 69. Natural de Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.