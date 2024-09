Tricolor confia em recorde de Calleri por vaga contra Botafogo

No primeiro encontro com Botafogo, no Rio de Janeiro, o elenco do São Paulo resistiu às 22 finalizações contra a sua meta e terminou a partida em um empate sem gols. Hoje (21h30), com a força da torcida tricolor, o time do MorumBis decide a vaga para a semifinal da Libertadores.

Calleri é uma esperanças para confirmar a classificação em casa. Em edições de Libertadores, o argentino soma 13 gols pelo Tricolor, e se balançar a rede pelo menos uma vez hoje, empata com Rogério Ceni e Luís Fabiano como o maior artilheiro do clube no torneio.

Na escalação, Zubeldia vive uma incógnita sobre a joia William Gomes e o medalhão Luciano.