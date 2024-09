São Caetano prevê Orçamento de R$ 2,535 bilhões

São Caetano projeta para o próximo ano total de receitas estimada em R$ 2.535 bilhões. O valor consta da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) elaborada pela gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSD). A peça, votada na sessão desta terça-feira na Câmara, em primeiro turno, foi aprovada com 15 votos favoráveis. Os vereadores da oposição Edison Parra (Podemos) e Bruna Biondi (Psol) foram contrários ao balancete projetado e devem apresentar emendas na próxima rodada, que deverá ocorrer até segunda-feira. O vereador Ubiratan Figueiredo (União Brasil) estava ausente na hora da votação e o presidente do Legislativo, Pio Mielo (PSD), não vota por conta do regimento interno da Casa.

A pauta, neste primeiro momento, não gerou debates acalorados sobre o empenho de valores e projeções de gastos nas mais diversas áreas da administração direta ou indireta.

Gilberto Costa, vereador e líder do governo Auricchio na Câmara, pediu a colaboração dos pares para a aprovação do texto antes da votação, ao lembrar que, caso necessário, mudanças futuras poderão ocorrer.

“Ela (LDO) direciona e mostra caminhos. É importante sempre lembrar que todo caminho pode ter alterações. Se, por ventura, encontrarmos qualquer direcionamento para mudar o rumo estaremos (vereadores) aqui para isso”, declarou, na tribuna.

Pio Mielo afirmou que não há previsão de sessão extraordinária para esta semana. No entanto, nada o impede de convocar os parlamentares para votação do texto em segundo turno.