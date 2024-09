Joana Belfort revela que desaparecimento de Priscila Belfort influenciou a criação dos filhos: Escrevia meu número no braço deles

O desaparecimento de uma pessoa impacta profundamente sua família e amigos, e o caso de Priscila Belfort é um grande exemplo disso. Desaparecida desde 2004, quando tinha 29 anos de idade, a irmã de Vitor Belfort continua longe de ser encontrada pelas autoridades, como mostra o documentário Volta Priscila, do Disney +. Em entrevista coletiva, Joana Prado Belfort, cunhada da jovem, desabafou sobre como essa situação influenciou na forma como lidou com a maternidade.

Casada com Vitor Belfort há 20 anos, Joana teve três filhos, Davi, Kyara e Vitoria. E, com isso, o trauma vivido pela família anos antes, com o desaparecimento de Priscila, impacto de forma direta na criação dos pequenos, como ela mesma contou:

- 20 anos se passaram, e eu, mãe de três crianças, tive um trauma por muitos anos, a ponto de não deixar meus filhos irem para nenhuma viagem de escola, passeio de escola. Os meus filhos, coitados, a gente ia em um shopping center, a gente andava os cinco grudados, e a gente sempre tinha um cuidado tão grande um com o outro.

Segundo Belfort, com o tempo, o medo foi passando, mas nunca totalmente:

- A minha parte carnal gritava, e quando eles saiam eu escrevia o meu número bem grande no braço deles, mas eu fui me libertando.

Priscila desapareceu em 2004, quando tinha 29 anos e idade. Ela foi vista pela última vez no centro do Rio de Janeiro, quando saia do trabalho para fazer seu horário de almoço. Desde então, ela nunca mais foi localizada. O documentário sobre - Volta Priscila - chegará dia 25 de setembro no Disney +.