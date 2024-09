A TV teve conquistas importantes, mas perdeu seu poder de criação

Para todo aquele que acompanha a vida da televisão aberta, desde a do século passado à de agora, fica fácil levantar quais as nossas piores perdas e as maiores conquistas no período. A dramaturgia, o jornalismo e o esporte seguem firmes e a cada dia mais robustecidos. Os progressos, em todos esses setores, foram bem expressivos.

Perdemos, porém, no entretenimento. Não tivemos mais capacidade de produzir musicais e humorísticos na quantidade e qualidade dos que existiram. Por aí, regredimos significativamente. Nosso poder de criação, quanto a este aspecto, recuou de maneira preocupante.

Em contraponto, muito desse espaço, no campo de variedades, veio a ser ocupado pelos realities shows.

Evidentemente, não há como comparar com o que já existiu ou tivemos, mas a maior virtude da chegada do Big Brother foi mexer no calendário da televisão. Antes, o ano só começava em abril, depois de férias e estudos de grade ou planejamento do mercado.

A partir de 2001, e como um todo, a TV aberta, assim como anunciantes e agências de propaganda, passaram a se programar ainda no exercício anterior. Por exemplo: hoje, em boa parte, as atenções já estão voltadas para 2025.

Foi enorme a diferença no caixa. O quadro só não é inteiramente satisfatório porque ainda falta voltarmos a criar e produzir com o mesmo brilho e intensidade que já tivemos.

TV tudo