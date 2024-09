Bolsas da Europa sobem após estímulos na China, com mineração e bens de luxo em destaque

Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/09/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, ampliando leves ganhos do pregão anterior, após a China anunciar o pacote de estímulos econômicos mais agressivo desde a pandemia de covid-19, deixando em segundo plano temores sobre a perspectiva de crescimento da zona do euro.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,56%, a 519,21 pontos, com destaque para os setores de mineração (+4,5%), bens de luxo (+2,8%) e tecnologia (+1,3%).

O apetite por risco na Europa prevaleceu após a China revelar uma série de medidas de estímulo, incluindo cortes de compulsório bancário e de juros, na tentativa de impulsionar a segunda maior economia do mundo. Em reação ao pacote, a bolsa de Xangai subiu mais de 4% hoje, em seu melhor desempenho diário desde julho de 2020.

A ousada iniciativa de Pequim afastou temporariamente preocupações com a economia da zona do euro, que voltou a se contrair neste mês, segundo leitura prévia de índices de gerentes de compras (PMIs, pela sigla em inglês).

Também foi ignorado mais cedo o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha, que caiu mais do que o esperado em setembro.

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Paris liderava os ganhos, com alta de 1,54%, em meio ao salto das ações de gigantes do setor de luxo como LVMH (+4,2%) e Kering (+5%), enquanto a de Londres subia 0,32% e a de Frankfurt avançava 0,65%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, exibiam respectivas altas de 0,72%, 0,08% e 0,44%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com