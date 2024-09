Debate: Marçal cita de forma indireta cadeirada de Datena ao falar de impunidade no trânsito

O candidato Pablo Marçal (PRTB) citou de maneira indireta o episódio da "cadeirada" em que foi atingido pelo candidato José Luiz Datena (PSDB) no debate da TV Cultura, no dia 15. "A certeza de impunidade garante que as pessoas briguem no trânsito. Peguem cadeiras e arremessem em candidatos", afirmou o ex-coach.

A resposta foi dada a uma pergunta sobre segurança no trânsito paulistano, feita pelo arquiteto e urbanista, Diogo Dias Lemos. A proposta de Marçal para resolver o problema é desenvolver o que chama de "inteligência emocional", conceito que vem repetindo ao longo de sua campanha. Ele também mencionou que é preciso combater a impunidade, quando aproveitou para fazer referência à agressão que sofreu.

Mais cedo, o tucano afirmou não se arrepender da cadeirada durante sabatina realizada pelo SP1, da TV Globo. "Esse sujeito, que foi condenado por um crime qualificado, bandido, que me acusou de inverdade, vai responder no foro adequado, que é onde o bandido tem que responder: na Justiça", afirmou.