Fábrica de Cultura recebe 3ª edição da Mostra Cênica em Diadema

A Fábrica de Cultura de Diadema – programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado, gerenciado pela Poiesis – realiza a terceira edição da Mostra Cênica, evento que busca integrar artistas, coletivos e grupos de teatro, dança, performance e circo do Grande ABC com a comunidade por meio de espetáculos abertos para todos os públicos.

O evento é gratuito e as apresentações ocorrem de 1º a 18 de outubro. Na terça-feira (1º), a dupla Amora Balaio Criativo, de Santo André, apresenta o espetáculo Dançantes Grafias. Já na quarta-feira (2) é a vez do espetáculo Sim sim salabim, estrelado pelo palhaço Fuska, de Diadema. Ambas as apresentações serão realizadas às 15h.

A coletiva Pontos de Fiandeiras, de Santo André, apresenta o teatro de lambe-lambe Caixa casa mundo na quinta-feira (3), às 15h. E a última apresentação da semana, no sábado (5), às 16h, é a performance de dança Solos em Vibração, uma trilogia de solos que explora diferentes percepções artísticas, com a artista Danielle Satiko, de São Caetano, Heloísa Paschon, de Santo André, e Maytê Costa, formada em dança contemporânea pela Escola Livre de Dança de Santo André.

A agenda da segunda semana da Mostra Cênica começa com o espetáculo de dança contemporânea Metro Quadrado, do grupo Nosso Acervo de São Paulo, com apresentação é na terça-feira (8), às 19h30. O núcleo teatral latino-americano Travessias Escénicas, das cidades de São Paulo e Mauá, traz para a Fábrica de Cultura o espetáculo Bronzes e Cristais na quinta-feira (10), às 20h.

Na última semana da terceira edição da mostra, o destaque é para o espetáculo Tremores: sobre a luz dos vaga-lumes, do coletivo Avertere, de São Paulo, com apresentação na quinta-feira (17), às 19h30. E a agenda da Mostra Cênica termina com o espetáculo Ser híbrido na sexta-feira (18), às 20h, com Orland Dantas, de Diadema.

Neste ano, a mostra também leva apresentações de grupos e coletivos para escolas públicas de Diadema. A programação completa pode ser conferida no site.