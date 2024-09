Gusttavo Lima se pronuncia após decreto de prisão preventiva

Nesta segunda-feira, dia 23, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou a prisão de Gusttavo Lima após investigações de um suposto esquema de lavagem de dinheiro. O cantor já havia tido seu nome envolvido na polêmica, mas negou saber das informações.

A assessoria do sertanejo se pronunciou sobre o caso, mais uma vez negando qualquer envolvimento de Gusttavo com o esquema que já prendeu Deolane Bezerra.

A defesa do cantor Gusttavo Lima recebeu na tarde desta segunda-feira, por meio da mídia, a decisão da Juíza Dra. Andréa Calado da Cruz da 12ª Vara Criminal de Recife/PE que decretou a prisão preventiva do cantor e de outras pessoas e, esclarece que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas.

Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais. A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira.

A nota ainda confirma que o processo segue em segredo de justiça e novas atualizações não devem ser publicadas sobre as investigações.