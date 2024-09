Jovens talentos do xadrez têm duelo marcado no Atrium Shopping em Sto André

O Atrium Shopping se prepara para receber, neste sábado (28), a partir das 10h, o 7º Campeonato de Xadrez, evento em parceria com a Prefeitura de Santo André que promete reunir jovens talentos do xadrez em uma competição emocionante. A iniciativa, que acontece no Piso 2, corredor entre o Poupatempo e a Praça de Alimentação, ainda está com inscrições abertas para categorias infantojuvenis da sub 8, 10, 12, 14, 16 e 18.

Segundo os organizadores, a competição é realizada no formato de 15 minutos KO, o que garante partidas rápidas e desafiadoras, testando a habilidade e a estratégia dos participantes.

As partidas poderão ser assistidas pelo público, que também é convidado a atividades e aulas gratuitas de um espaço voltado a prática desde 2018 no shopping. “A movimentação pelos corredores e a adrenalina dos participantes é realmente contagiante. É um esporte que exercita muito a mente e é admirável como eles se concentram”, afirma Vanessa Nery, gerente geral do centro comercial.

Todos os participantes devem receber medalhas de participação e os vencedores de cada categoria serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze em acrílico. “Queremos incentivar a prática do xadrez desde cedo, reconhecendo o esforço e a dedicação de cada um. Para essa edição a expectativa é chegarmos a 200 participantes, número recorde de inscritos”, acrescenta o organizador Fernando Manaim, supervisor de xadrez da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Santo André.

Para mais informações e inscrições, os interessados podem acessar o formulário de inscrição ou pelo telefone 11958767519.