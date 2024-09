Paolla Oliveira perde passaporte e passa sufoco em aeroporto de Paris

Que perrengue! Paolla Oliveira passou por um baita sufoco ao perder o passaporte no aeroporto de Paris. A atriz estava chegando na cidade para o Paris Fashion Week 2024, para a qual foi convidada pelo estilista francês Jean-Paul Gaultier, quando perdeu o documento e precisou ser detida por policiais no último domingo, dia 22, já que não conseguia passar pelo posto de imigração.

- Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar para lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok que fazem assim: Pá! E aí aparece lá do outro lado?

Em um vídeo na frente da famosa Torre Eiffel, ela também disse que quase foi deportada de volta para o Brasil, mas que deu tudo certo no final:

- Cinco horas depois, minha gente, depois do desespero, de muita promessa para São Longuinho e para todos os deuses que eu sabia ? e que eu ainda vou ter que pagar... Imagina! Ameaça de ser deportada para o Brasil, de fazer só um bate-e-volta até aqui... Enfim, cheguei em Paris!

Que desespero! Já imaginou viajar e perder o passaporte? O que você faria se fosse ela?