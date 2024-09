Debate coloca frente a frente os candidatos ao Paço de São Caetano

Os eleitores de São Caetano podem, hoje à noite, conhecer mais sobre as propostas dos cinco candidatos a prefeito. Fabio Palacio (Podemos), Jair Meneguelli (PT), Malta Jones (Mobiliza), Professor Rafinha e Tite Campanella (PL). Todos os prefeituráveis foram convidados para ficarem frente a frente no debate promovido pelo RD (Repórter Diário) com participação de jornalista do Diário.

O debate acontece às 20h, em estúdio na Vila Mariana, em São Paulo. A mediação ficará a cargo da jornalista e apresentadora Mariana Fanti. Para assistir, os eleitores podem acessar o site e as contas nas plataformas digitais do RD no YouTube, Facebook e Instagram.

REGULAMENTO

A iniciativa vai possibilitar o confronto direto de ideias. no primeiro e terceiro blocos com perguntas de candidato para candidato com tema livre. Cada postulante terá o direito de questionar e responder uma única vez.

O tempo para formulação da pergunta será de 30 segundos, o tempo de resposta será de um minuto e meio. Para a réplica e tréplica, os concorrentes terão meio minuto para fala.

Tite, candidato governista, não terá vida fácil, segundo pessoas próximas aos concorrentes, a artilharia estará voltada para ele. A ideia dos adversários é a de colocar na mesa polêmicas que envolvem o liberal e denúncias nas gestões do seu padrinho político, o prefeito José Auricchio Júnior (PSD).

Nos outros dois outros blocos (2º e 4º), jornalistas, um do RD e outro do Diário, formulam perguntas a partir de um tema previamente sorteado. Oito áreas serão colocadas em uma urna, são elas: Educação, Saúde, Segurança, Mulheres, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Servidores e Mobilidade.

A questão será direcionada ao candidato escolhido pelo jornalista, que também poderá definir quem comentará a resposta.

O quinto e último bloco será dedicado às considerações finais com um minuto e meio para cada.

A definição sobre a ordem de resposta de cada bloco será feita a partir de um sorteio prévio, realizado antes do início do debate.

No curso do debate, caso algum candidato sinta-se ofendido poderá solicitar o direito de resposta. A comissão organizadora fará a análise do pleito, podendo ou não concedê-lo. Se aceito, a parte ofendida, terá direito a 30 segundos para se manifestar.

A iniciativa é a primeira da colocar frente a frente os candidatos ao cargo número um no Palacio da Cerâmica.

Airton Resende, diretor de Redação do RD, comenta a importância do encontro para a conscientização dos eleitores. “Acreditamos que o debate é um instrumento fundamental para o exercício da cidadania. O encontro permite que os eleitores conheçam as propostas de cada candidato, seus posicionamentos sobre os temas que mais impactam a cidade e, acima de tudo, avaliem suas capacidades de liderança”, disse.