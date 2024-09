Gabriel David dá detalhes de preparativos para casamento com Giovanna Lancellotti

Logo aí? Parece que por enquanto os preparativos do casamento de Gabriel David e Giovanna Lancellotti não são o principal foco. Em entrevista à Fábia Oliveira, o presidente da Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, contou que está pensando mais no Carnaval 2025, no momento.

Mesmo que esteja focado nos desfiles do Rio de Janeiro de 2025, David contou que assim que terminar os planejamentos, ele e Lancellotti vão seguir com os preparativos.

Estamos planejando, sim, mas antes preciso cumprir o roteiro, entregar o Carnaval 2025 e finalizar todo o projeto. Assim que tudo terminar, vamos casar e ter filhos.

Será que o casamento vai rolar ainda em 2025?