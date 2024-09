PM prende dois criminosos após roubo de motocicleta em Diadema

Neste sábado (21), policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motocicletas da 1ª Companhia do 24° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, após receberem informações sobre o roubo de uma motocicleta KAWASAKI, praticado por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha no semáforo do Corredor ABD X Fukuichi Nakata, no bairro Piraporinha, em Diadema, se dirigiram ao local informado. De acordo com a Polícia Militar, após visualizarem os suspeitos, que ao perceberem a aproximação da viatura policial tentaram fugir, um deles pulou em um córrego, sem sucesso. Ambos foram abordados e detidos.

Os fatos foram apresentados no 3° Distrito Policial de Diadema, onde compareceu a vítima da motocicleta CG 160 Start vermelha, roubada pela manhã, que reconheceu os autores. O delegado de plantão registrou o Boletim de Ocorrência de roubo, e os indivíduos permaneceram à disposição da justiça.