Virginia Fonseca revela boato que a tirou do sério: Que o Leonardo tinha me pago 500 mil reais para engravidar

Desabafou! No último Sabadou com Virginia, a apresentadora revelou no quadro Se Beber, Não Fale, qual foi o boato que mais a incomodou. Ela então relembrou quando anunciou a gravidez, que diziam que ela teria sido paga por Leonardo para ter um filho com Zé Felipe.

- Lembro que uma fofoca que me tirou do sério foi quando eu comecei meu relacionamento com o Zé e eu estava grávida. Falaram que eu engravidei do Zé por causa de 500 mil reais, que o Leonardo tinha me pago 500 mil reais para engravidar.

Continuando, Virginia revelou que na época ela chegou a reclamar da mentira nas redes sociais. Completando a história, a apresentadora contou que afirmavam que a razão do pagamento era de que Zé Felipe seria gay.