Sophie Charlotte acompanha show de Xamã no Rock in Rio direto do palco

Sophie Charlotte acompanhou de pertinho o show de Xamã no Rock in Rio. O cantor, e namorado da atriz, se apresentou no palco Sunset no último sábado, dia 21. Dessa vez, a atriz filmou tudo direto dos bastidores.

Em algumas imagens, Sophie aparece no palco filmando enquanto o amado cantava seus melhores hits e levantava o público do Rock in Rio. Além de registrar os melhores momentos, a atriz ainda estava só sorrisos enquanto acompanhava tudo.

Vale lembrar que os dois se conheceram nos bastidores da novela Renascer, da TV Globo. Na trama, os dois viveram um par romântico, Damião e Eliana.