Barco gera confusão em rua de Diadema

Integrantes das campanhas de Taka Yamauchi (MDB) e de José de Filippi Júnior (PT), que concorrem à Prefeitura de Diadema, se desentenderam na manhã de hoje durante ato nas ruas do bairro Campanário. A troca de ofensas terminou na polícia.

“Estamos a caminho do 3º DP (Departamento de Polícia). Nossa equipe encontrou na cidade um barco que está sendo usado pelo PT para divulgar que Taka é um barco furado. Uma das pessoas da nossa equipe puxou uma bandeira do barco e uma pessoa da equipe do barco saiu e apontou uma arma para nossa equipe”, informou um dos integrantes da campanha de Taka.

O grupo do atual prefeito deu outra versão para o fato, dizendo que foram os oposicionistas que iniciaram a confusão.

Segundo o comunicado divulgado pela campanha, “de forma agressiva, uma das apoiadoras de Taka partiu para cima da equipe. Essa mesma apoiadora quebrou o retrovisor do carro da escolta e destruiu uma das bandeiras que estavam instaladas no barco”.

Alguns candidatos a vereador colocaram em suas redes sociais postagens do barco, que estava sobre uma carreta, estacionado na frente da delegacia.

Até o fechamento da edição não havia sido divulgada nenhuma informação sobre o desfecho do caso.