São Bernardo FC fica no empate e perde a chance de ir à ponta

O São Bernardo FC desperdiçou uma grande chance de assumir a liderança da Grupo A, na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, ao empatar por 0 a 0 com o Botafogo-PB, hoje, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB).

Quem mais se destacou na partida foram os goleiros, Dalton, da equipe paraibana, e Alex Alves, do time do Grande ABC, ambos com diversas grandes defesas.

O resultado deixou o Tigre com cinco pontos conquistados em quatro jogos, enquanto o Belo ficou na lanterna, com apenas dois. Volta Redonda e Remo, que mais cedo no sábado empataram por 1 a 1, somam seis pontos cada.

O primeiro tempo da partida foi bastante intenso, com muitas chances para os dois lados. O Botafogo-PB começou melhor, mas aos poucos o São Bernardo FC se soltou e chegou a pressionar bastante, especialmente com contra-ataques rápidos.

Na segunda etapa, porém, a produção das equipes foi menor. Na melhor chance, o time da casa chegou a acertar o travessão em um chute forte de Rafael Furlan.

Na próxima rodada, a quinta de seis, o Tigre enfrenta o Remo, fora de casa, no domingo (29). O Botafogo-PB joga no sábado (28), contra o Volta Redonda, também fora de casa. Mesmo faltando apenas dois jogos para o fim da fase, os quatro times ainda têm chances de acesso – sobem os dois primeiros de cada grupo.