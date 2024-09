Napoli segura empate em Turim e Juventus completa três partidas sem fazer gols no Italiano

Em busca da liderança no Campeonato Italiano, Juventus e Napoli se enfrentaram neste sábado, no Juventus Stadium, em Turim, e não saíram do 0 a 0. O placar manteve o Torino na liderança provisória da competição, com 11 pontos. O conjunto celeste foi a dez pontos, e o anfitrião, a nove.

Mais satisfeito com o empate, fora de casa, o Napoli teve uma sequência de três vitórias interrompida no Italiano. Já a Juventus, embora não tenha sofrido gols no certame, também completou três jogos sem estufar as redes adversárias - foi o terceiro empate por 0 a 0.

Apesar da pressão da torcida adversária, o Napoli tomou a iniciativa e partiu para o seu campo ofensivo nos primeiros minutos da partida, mas sem criar possibilidade de abrir o placar. Aos poucos, a Juventus equilibrou as ações e passou a controlar o jogo.

Mais preocupadas em se defender do que em atacar, ambas as equipes se fecharam e o duelo ficou truncado no meio de campo. Sem encontrar espaços na defesa celeste, a Juventus abusava dos chuveirinhos na área, sem sucesso, enquanto o Napoli aguardava uma boa chance para sair no contragolpe.

A primeira oportunidade clara de gol foi criada somente aos 25 minutos. Nico González desviou a bola de cabeça após cruzamento de Koopmeiners e Olivera deu um chutão para evitar o gol. O Napoli respondeu com um tiro de longe de McTominay, aos 30, exigindo ótima defesa do goleiro Di Gregorio.

A Juventus continuou no campo ofensivo e insistia nos cruzamentos, mas a melhor chance de vazar a rede na primeira metade do jogo foi do Napoli, aos 45 minutos, em cobrança de falta venenosa de Oliveira. Di Gregorio espalmou a bola para a linha de fundo.

Depois de um primeiro tempo de baixa produção ofensiva e raras chances de gols, as duas equipes voltaram mais abertas na etapa final. Em busca de movimentação no ataque, o técnico Thiago Motta substituiu Vlahovic por Weah. Assim, a Juventus passou a tocar a bola, rondando a área do Napoli, e tentar chegar por baixo.

O conjunto celeste avançava em contra-ataques. Aos 9 minutos, Politano partiu em velocidade pela direita, passou pelo brasileiro Bremer e, da entrada da área, mandou uma pancada na bola, que subiu e saiu rente ao travessão.

Nem a entrada de David Neres foi suficiente para levar o Napoli ao campo ofensivo. A Juventus dominava a partida, mas pecava nas finalizações. Aos 26 minutos, Cambiasso fez boa jogada individual e tocou para Koopmeiners, que, do meio da área, chutou para fora. Yildiz, aos 32, Cambiasso, aos 36, e Weah, aos 43, também erraram suas tentativas contra a meta de Caprile.

De olho no ponto fora de casa, o Napoli se fechou completamente nos minutos finais e segurou o 0 a 0 no marcador.

Na próxima rodada, a Juventus visita o Genoa, no sábado, às 13h (de Brasília). O Napoli recebe o Monza, no domingo, às 15h45 (de Brasília).

Na manhã deste sábado, o Venezia recebeu o Genoa, perdeu pênalti, mas conseguiu sair da lanterna do Italiano com uma vitória por 2 a 0, gols de Busio e Pohjanpalo. O Cagliari, com dois pontos, é o último na tabela.

Neste domingo, a Udinese visita a Roma, às 13h (horário de Brasília), com o objetivo de retomar a liderança. Inter de Milão e Milan duelam no clássico da cidade, às 15h45 (de Brasília), no estádio San Siro.