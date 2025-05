Alison dos Santos vence 400m rasos com melhor tempo da carreira em Miami

O brasileiro Alison dos Santos conquistou mais uma vitória no Grand Slam Track, competição criada e organizada pela lenda Michael Johnson. Neste domingo, o dono de duas medalhas olímpicas obteve seu melhor tempo da carreira nos 400 metros rasos na prova disputada em Miami. O triunfo vai render mais US$ 100 mil (cerca de R$ 565 mil) ao brasileiro.

Piu, como também é conhecido, anotou o tempo de 44s53, sua melhor marca da carreira nesta prova. Antes, seu recorde pessoal era de 44s54, obtido em 2022, também numa prova disputada nos Estados Unidos. No ano passado, o melhor resultado que registrada era de 45s25.

Para levar a medalha de ouro precisou superar dois corredores da casa: Chris Robinson, que levou a prata, com 44s86, e Caleb Dean, com 45s18.

Com o resultado, Alison termina a etapa de Miami com mais um aproveitamento de 100% nas provas que disputou. Isso porque na sexta-feira ele faturou também os 400 metros com barreiras. Com a dobradinha, ele repete o resultado da primeira etapa do Grand Slam Track, disputada em Kingston, na Jamaica.

O Grand Slam Track é um circuito com atletas de destaque, chamados de "racers", nomeados como integrantes da Liga Grand Slam Track, e desafiantes, os "challengers". Oito competidores, divididos em dois grupos de quatro fazem cada prova. As distâncias e provas em disputa são: velocidade curta (100m e 200m), barreiras curtas (100m ou 110m com barreiras), velocidade longa (200m e 400m), barreiras longas (400m com barreiras), meio-fundo (800m e 1.500m) e fundo (3.000m e 5.000m).

A pontuação final dos competidores será determinada pela ordem de chegada combinada entre as duas corridas. Em cada etapa estão em jogo US$ 100 mil para o vencedor. O Grand Slam Track terá um total de US$ 12,6 milhões em prêmios em dinheiro, além do cachê de participação pago aos competidores.