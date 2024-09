Filhas de Grazi Massafera e Angélica curtem Rock In Rio juntas

Mais que amigas! Na última sexta-feira, dia 21, as filhas de Grazi Massafera e Angélica curtiram de perto o show de Katy Perry no Rock In Rio e ainda foram vistas ao lado das mamães deixando o local.

Nas redes sociais, Angélica compartilhou imagens de Eva e Sofia curtindo as apresentações do festival, que já chegou no quinto dia de apresentações no Rio de Janeiro.

Além das jovens, as imagens e vídeos compartilhados pela esposa de Luciano Huck também mostraram o casal curtindo a apresentação de Katy Perry.