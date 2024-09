Norris conquista a pole no GP de Cingapura de F-1

Vice-líder do Mundial, Lando Norris, da Mclaren, conquistou neste sábado a pole position do GP de Cingapura de F-1. Ele larga a 18ª de 24 etapas do Mundial ao lado do líder do campeonato, o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Verstappen tem 313 pontos, contra 254 de Norris. Entre os Construtores, a McLaren assumiu a primeira colocação com 476 pontos contra 456 da Red Bull e 425 da Ferrari.

Norris tem a chance de diminuir a vantagem do adversário na classificação, mas seu histórico de não conseguir bons inícios de corrida mesmo largando na primeira posição pode ser uma dificuldade. Lewis Hamilton, da Mercedes, conseguiu a terceira posição no grid.

Companheiro de Norris na McLaren e vencedor do GP do Azerbaijão, Oscar Piastri sai apenas na quinta posição. O mexicano Sergio Pérez reclamou de equilíbrio do carro da Red Bull e não conseguiu avançar à Q3 e larga na 13ª posição.

Logo no início da Q3, faltando pouco mais de 8 minutos para o final, uma bandeira vermelha paralisou a sessão após Carlos Sainz, da Ferrari, não conseguir controlar o carro, rodar e bater no muro.

O piloto da Ferrari havia deixado Piastri passar e fazia algumas alterações no volante quando perdeu o controle da Ferrari. Piastri e Nico Hülkenberg, da Haas, eram os únicos com tempos já registrados quando o acidente aconteceu. Com a bandeira vermelha, os pilotos voltaram à pista com cerca de 3 minutos para o fim do treino para a definição do grid.

Piastri foi o primeiro a registrar tempo na volta à pista, mas logo foi superado por Norris, que conseguiu permanecer na pole até o final da classificação. Verstappen, um dos últimos a completar a volta, foi quem mais se aproximou, mas não foi o suficiente para tirar o posto do britânico.

Antes da sessão de classificação, um fato curioso marcou o terceiro e último treino livre de Cingapura. Um grande lagarto entrou no circuito de rua de Marina Bay e causou bandeira vermelha logo no início. O episódio rendeu memes, e a internet chegou até o chamar de "Godzilla".

Para retomar a sessão, os fiscais correram atrás do animal, o que gerou risadas do piloto Daniel Ricciardo, da RB, nos boxes. Fernando Alonso, da Aston Martin, foi quem passou ao lado do invasor e reportou à equipe pelo rádio. Ainda restavam cerca de 50 minutos para o fim do treino livre, que recomeçou normalmente.

O GP de Cingapura, 18ª de 24 etapas do Mundial da F-1, acontece neste domingo, às 10h (de Brasília).

Confira o resultado do treino classificatório do GP de Cingapura:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min29s525

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min29s728

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min31s842

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min31s867

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s953

6º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min30s115

7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min30s214

8º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min30s354

9º - Charles Leclerc (MON/Ferrari),

10º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari),

11º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min30s474

12º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min30s481

13º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min30s579

14º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min30s653

15º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min30s769

16º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min31s085

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min31s094

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s312

19º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min31s572

20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min32s054