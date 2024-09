Bruna Biancardi pede socorro e contrata especialista em sono para Mavie: - Não estava mais dando

Bruna Biancardi revelou que estava enfrentando problemas com Mavie e decidiu pedir socorro a uma profissional. A influenciadora usou as redes sociais para explicar o motivo de ter decidido contratar uma especialista em sono para ajudá-la a cuidar da filha, fruto do relacionamento com Neymar Jr..

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora contou que a bebê, de 11 meses de vida, havia acabado de passar a primeira noite dormindo em seu quarto graças à consultoria de sono infantil.

- Gente, uma mãe feliz, não quer guerra com ninguém, tá? Eu estava esperando ver como seria a primeira noite para contar para vocês. Hoje foi a primeira noite que a Maviezinha dormiu no quartinho dela. Sim, com quase um ano, mas estou fazendo essas mudanças.

Bruna disse que já recebia auxílio online, mas decidiu entrar em contato com a profissional e solicitar atendimento presencial, que aceitou a proposta.

- Eu pedi socorro para a Lorena. Ela já vinha me auxiliando online, de forma remota. Ela dá essa consultoria, tem cursos falando sobre o sono de bebê. Mas eu disse que precisava de alguém presencialmente e perguntei se ela topava me ajudar.

A famosa relata que teve uma experiência positiva e a primeira noite correu muito bem.

- Ela chegou ontem, foi a primeira noite só, não quero tirar conclusões precipitadas ainda, mas foi uma noite muito boa. Ela que ficou com a Mavie no quarto. Não dormi, fiquei na cama o tempo todo para ver como seria a noite, mas deixei ela lá, lidando com a Mavie.

Ela finaliza relembrando que geralmente ela e a filha não dormem bem, pois Mavie acorda diversas vezes para mamar. Agora o objetivo é iniciar uma nova rotina e passar por um processo gradual de desmame noturno.

- Foi ótimo, ela só mamou uma vez e normalmente sei lá, ela dorme comigo e ela mama normalmente umas seis vezes à noite, juro. Não estava mais dando, porque ela não dorme bem e eu também não. E ela com um aninho já, não tem essa necessidade, bebê não sente fome assim de madrugada. Não era por fome, era por apego. A gente está tentando mudar isso e fazer esse desmame noturno gradual.