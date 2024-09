Vereador trava batalha judicial contra candidato à Prefeitura de Diadema

Eduardo Minas (MDB), vereador de Diadema e candidato à reeleição, iniciou batalha judicial contra o prefeiturável Gesiel Duarte (Republicanos), que, durante debate político transmitido pela Rede Gospel, teria, segundo o emedebista, propalado notícia falsa e, por isso, requereu à Justiça, da 329ª Zona Eleitoral da comarca diademense, “pedido de reposta e retratação pública”.

“...você sempre criticou os pancadões da cidade. Como o senhor explica seu pupilo, vereador Eduardo Minas, que é vice-presidente da Câmara na administração do PT, pedir voto lá neste fim de semana? O senhor foi visto, filmado, tirando, pedindo voto, fazendo pose pras fotos. O que o senhor tem a explicar sobre isso?”, disse o republicano em questionamento ao adversário eleitoral Taka Yamauchi (MDB).

Eduardo Minas afirmou nesta quinta-feira, durante sessão da Câmara, no uso da tribuna, que esteve na comunidade do Pombal, no último domingo, para atividade de campanha acompanhado do seu candidato a prefeito Taka Yamauchi. “Fizeram montagem vagabunda, calhorda, retratando que eu estive em um ponto de pancadão. Vai ter de provar. Ingressei judicialmente contra o xenofóbico”, esbravejou.

À Justiça, o vereador pede direito de resposta. Além disso, solicita retratação pública, por parte do candidato, no primeiro debate do qual venha a participar e que a reparação também seja inserida nas redes sociais e no horário político veiculado nas emissoras de rádio com concessão em Diadema.

Minas afirmou ainda que, após os fatos narrados, vídeos começaram a circular nas redes sociais, atrelando crimes a ele e ao prefeiturável do MDB. Frases induzem a população a pensar que os emedebistas financiam “drogas, bebidas e armas.” “Vale tudo por um voto. É lastimável, um show de horrores”, afirmou o vereador, ao rechaçar qualquer envolvimento com ações criminosas.

Gesiel Duarte não foi localizado para comentar o assunto tratado nesta reportagem.

XENOFOBIA

Gesiel, ao responder no debate questionamento sobre Taka não morar em Diadema, em fala estereotipada e xenófoba, afirmou: “Esse folasteilo não tem galantia.”