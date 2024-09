UPA de Rio Grande é invadida; Penha acusa sabotagem e promoção eleitoral

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Rio Grande da Serra sofreu invasão na noite desta quarta-feira (18). A partir do acionamento do sistema hidráulico e de prevenção de incêndio, uma tubulação de água próxima à recepção da unidade foi estourada. A situação, que gerou boletim de ocorrência pela Prefeitura e foi registrada em transmissão ao vivo pelo vereador e candidato a prefeito Marcelo Akira Nagashima (Podemos), também foi encarada como uma 'busca para se promover eleitoralmente com a situação' segundo nota oficial encaminhada pela assessoria da prefeita Penha Fumagalli (PSD).

Em nota, a gestão municipal afirma que realizou perícia no endereço junto a Polícia Científica e que ''os prováveis responsáveis pelo ato criminoso serão identificados e punidos''.

Ainda no comunicado encaminhado à imprensa, destaca-se que "Nagashima 'invadiu' (sic) a unidade fazendo transmissão enquanto a água escorria em um dos corredores da UPA; (...) rompeu, com o cabo de uma vassoura, parte do forro da recepção e buscava se promover eleitoralmente com a situação".

Durante a live, o político aparece trajando camiseta e boné em alusão a sua campanha. O ato foi encarado como uma 'postura ofensiva' por Fumagalli que nas redes sociais colocou a UPA como 'o maior equipamento de saúde da cidade' e apontou os riscos da invasão.

"Isto colocou em risco a vida de pessoas internadas na unidade e na recepção, além dos colaboradores. Inadimissível na cidade", reiterou.

POSSÍVEL SABOTAGEM

No boletim lavrado na Delegacia de Rio Grande da Serra, os primeiros registros do vazamento são apontados para às 19h40, quando vídeos e mensagens sobre o incidente também passaram a ser espalhados em grupos no WhatsApp.

Foi assim que funcionários solicitaram manutenção e, ao chegar no local, "obtiveram a informação de que o registro de água estaria mais rígido do que o normal e que a circulação de água estava com fluxo em sentido anormal (...) o que, segundo a equipe, indicaria um ato de sabotagem".

ATAQUE SUCESSIVO

O Pronto Atendimento localizado na Av. dos Autonomistas - Vila Figueiredo, de acordo com as informações, não foi caso isolado: ainda na madrugada de hoje, a UBS do bairro Parque América (Av. Dr. Rui Trindade - Parque Rio Grande) também foi invadida e teve uma televisão e todas vacinas roubadas. O episódio também é investigado.