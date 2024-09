STJ nega que tenha concedido habeas corpus a Solange Bezerra, mãe de Deolane

Não procede! As últimas informações envolvendo o nome da mãe de Deolane Bezerra não são verdadeiras. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o pedido de habeas corpus da mãe da advogada não foi concedido e segue em tramitação na justiça.

Em nota emitida à imprensa, o STJ explicou que foi aceito apenas o pedido de sigilo da defesa.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) esclarece que é falsa a informação que circula em alguns sites de que foi concedido habeas corpus a Solange Bezerra, mãe da influenciadora Deolane Bezerra. Em decisão tomada ontem (18), o ministro Otávio de Almeida Toledo (desembargador convocado), atendendo a pedido da defesa, apenas determinou o sigilo nos autos.O habeas corpus segue em tramitação no STJ.

No último dia 11 de setembro, aconteceu a audiência de custódia de Deolane em que a justiça decidiu permanecer com a prisão da mesma. A advogada, vale pontuar, está em uma prisão no sertão de Pernambuco.