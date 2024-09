Real Cestas busca para início imediato funcionários em São Bernardo

A companhia de distribuição de alimentos, produtos de higiene e limpeza localizada em São Bernardo, Real Cestas, recruta com urgência 42 novos colaboradores. Currículos são aceitos por e-mail, com oportunidades dentro do regime CLT.

As vagas são presenciais e variam entre os cargos de auxiliar de expedição (5), ajudante geral (30), auxiliar de vendas (03), assistente de logística - roteirização (1), inspetor de qualidade (2) e líder de logística (1).

O preenchimento deve atender o crescimento da demanda no centro de distribuição da empresa, no Bairro Planalto de São Bernardo. No local, operam estoque, escritório central e toda produção da marca.

COMO SE CANDIDATAR

Para se aplicar ao cargo, os interessados podem encaminhar currículo e se identificarem (acrescentando qual a vaga desejada) pelo e-mail curriculo@realcestas.com.br.

LEVA DE OPORTUNIDADES REGIONAIS

O Diário, no último domingo, também reportou o movimento de contração voltada ao período de Natal em outra empresa de cestas são-bernardense, a Super Brilho. Por lá, o recrutamento foi de 100 funcionários.

Já nas lojas Armarinho Fernando, há também posições em aberto para as unidades de São Bernardo e Santo André. A intenção é atender a alta nas compras do Dia das Crianças e os cadastros são aceitos em: https://armarinhosfernando.pandape.infojobs.com.br/.