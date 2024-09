Empresas dão largada à temporada de contratação de funcionários temporários

A pouco mais de três meses para o fim do ano, já começou o movimento de contratação de funcionários temporários para atender a demanda gerada pelo período de Natal. Trabalhadores em busca de recolocação devem ficar atentos, pois as vagas ofertadas vão além do atendimento em lojas de shoppings e do comércio de rua. Segundo especialistas, é real a possibilidade de efetivação da mão de obra após o período de festas.

Um exemplo de empresa que reforça o time nesta época é a Super Brilho, de São Bernardo. Especializada na montagem de cestas básicas, a firma começa a produzir cestas de Natal e, para isso, recruta entre 80 e 100 funcionários.

Segundo Marcus Silva Coelho, fundador e CEO da empresa, cerca de 40 novos trabalhadores iniciam a jornada na empresa para atuar na produção das cestas de Natal. A partir de outubro, outros temporários deverão chegar para reforçar áreas como faturamento e expedição. Até o fim do ano, cerca de 200 mil kits vão ser produzidos</CW>.

O CEO conta que a empresa começou como uma loja de produtos de limpeza, há 35 anos, e depois passou a montar cestas básicas – hoje é uma das cinco maiores do País – e, posteriormente, chegou aos kits de Natal.

A mudança para São Bernardo ocorreu há cinco anos e solucionou um problema de logística para a Super Brilho. “Nós estávamos instalados na Estrada das Lágrimas, e alugávamos um galpão em Mauá para a produção de cestas de Natal”, relembra o executivo, destacando que, com a unidade de São Bernardo, as linhas de produção dos dois produtos podem ser elaborados no mesmo espaço.

Efetivação

O Armarinhos Fernando, rede de lojas com 17 unidades na Região Metropolitana de São Paulo também estima reforçar a equipe com 150 empregados temporários para atender a demanda das festas de fim de ano e também para o Dia das Crianças, em 12 de outubro.

“As vagas são abertas como temporárias, mas em boa parte dos negócios a chance de contratação pode chegar a 90%; depende do destaque na função”, ressalta o diretor da unidade de Santo André, Carlos Alexandre Vital.

Nas duas lojas da região, em Santo André e São Bernardo, 20 novos funcionários serão adicionados de forma interina ao quadro em funções como atendentes, repositores, auxiliares de estoque e de logística.

“Em São Bernardo, a circulação diária de 4.000 clientes pode subir para 6.500 dias antes do 12 de outubro. Então os temporários que entram já precisam ficar atentos: a incidência de pequenos furtos tende a subir de forma conjunta”, alerta o diretor da unidade, Marildo Pelegrin.

As candidaturas ainda não foram preenchidas por completo e são aceitas no https://armarinhosfernando.pandape.infojobs.com.br. Há posições para pessoas com deficiência.