Black Pantera faz show em Mauá para fechar o Gig Beco Cultural

Mauá se consolida como um polo cultural do rock independente no Grande ABC com o encerramento do Gig Beco Cultural, no domingo (22). O festival, fruto de parceria entre o Projeto Beco Cultural e diversas bandas locais, é realizado desde o dia 18 de agosto, sempre aos domingos, com muita música, arte e cultura para a cidade.

A programação diversificada, que incluiu shows, oficinas, gravações de álbuns e videoclipes, além de exposições de arte, é contrapartida da Lei Paulo Gustavo.

O ponto alto do festival ficará por conta da apresentação do Black Pantera, uma das bandas mais influentes do rock brasileiro, convidada para fechar o Gig Beco Cultural com um show que promete ser enérgico e repleto de clássicos.

“Para nós, quando tocamos pela primeira vez em uma cidade, é sempre uma expectativa. Muito provavelmente uma galera de Mauá já colou nos nossos shows na região do (Grande) ABC ou mesmo em São Paulo. De todo jeito, será bem massa, tanto para quem já nos viu alguma vez ou para quem será estreante no nosso caos!”, afirma Charles Gama, guitarrista e fundador da banda, em nota enviada à equipe do Diário.

Além do Black Pantera, outras bandas se apresentarão no Gig Beco Cultural deste domingo, como Difunteria, Partido Zero, M. Rocker e os Insanos e Hard Blend.

O evento inclui exposições de roupas, artesanatos e gastronomia, além de interpretação em Libras para garantir a acessibilidade.

O último dia de Gig Beco Cultural terá início a partir das 13h, com entrada solidária de 1kg de alimento não perecível, na sede da ONG Beco Cultural, situada à Rua Santa Anastácia, 221, Vila Santa Cecília, em Mauá. Show do Black Pantera está previsto para as 18h.

A iniciativa do Projeto Beco Cultural tem como objetivo fomentar a cultura local, oferecendo oportunidades para artistas e bandas independentes e promovendo a integração da comunidade.

O Beco Cultural é um espaço multicultural criado autonomamente pelo projeto de mesmo nome formalizado há dois anos. O local possui uma pista de skate, quadra de basquete de rua, pista de BMX flatland, playground, exposição de grafites e palco para apresentações artísticas.