Mucuta ou feixe de lenha. Contribuição dos Vinturini. O mais antigo carvoeiro. O carretão da Antarctica.

“Mucuta é uma palavra que os antigos do Grande ABC conhecem bem. Até porque, entre o século 19 o início do século 20, a mucuta chegou a ser fator de economia local. Os dicionários não definem bem o que seja. Na definição de nossos avós, mucuta era um feixe de lenha de no máximo um metro, amarrado com cipós. São Bernardo enviava mucutas em carroças para o consumo em fogões à lenha nas casas em São Paulo”.

Coluna Memória, sexta-feira, 21-9-1994, reconstituindo e popularizando a palavra “mucuta”.

Em 1994 descobrimos o mais antigo carvoeiro, Sr. Marcelino Giovani Vinturini, então com 83 anos, fotografado em seu estande, na Vera Cruz, ao lado do prefeito Walter Demarchi.

Sr. Vinturini emprestou ferramentas para exposição: a peneira, um rastelo de madeira, um machado, um saco de carvão.

O material foi posto sobre o carretão entregador de cervejas que pertenceu à Companhia Antarctica, então propriedade de Antonio Ribeiro da Silva, o Toninho do Bamerindus de São Caetano.

O carretão foi descoberto em Suzano, no sítio de Toninho, por Savio Nanci.

Sugeriu-se, então, que o carretão fosse restaurado, uma peça das mais importantes para a história dos tempos coloniais do Grande ABC.

Três décadas depois, teria sido restaurado o velho carretão?

Crédito da foto 1 - Mário Ishimoto; Projeto Memória

O PREFEITO E O CARVOEIRO. Walter Demarchi e Marcelino Vinturini em 1994 na Vera Cruz: ao fundo, o carretão da Antarctica com mucutas e ferramentas usadas no fabrico do carvão no Batistini

NAS ONDAS DO RÁDIO

Flávio Araújo.

Ele fazia chuar...

...os gols que narrava.

Texto: Milton Parron

O programa “Memória” presta uma homenagem ao narrador Flávio Araújo que morreu terça feira, dia 17, aos 90 anos de idade.

Flávio, um dos grandes nomes da narração esportiva, integrou entre 1957 e 1982 o seleto grupo do Escrete do Rádio da Bandeirantes onde pontificaram nomes como os de Pedro Luís, Edson Leite, Fiori Gigliotti, Ennio Rodrigues e Darcy Reis.

Bastante eclético, narrava com facilidade várias modalidades esportivas e, nessas condições, teve oportunidade de transmitir competições das mais importantes:

Em 1972, o GP de F1 em Monza, quando Emerson Fittipaldi sagrou-se campeão mundial pela primeira vez;

Em 1973 a vitória de Eder Jofre sobre o espanhol José Legrá, tornando-se campeão mundial dos Penas;

Em 1969, o milésimo gol de Pelé, diretamente do Maracanã.

Ainda referente ao Rei do Futebol, Flávio Araújo transmitiu os três gols de Pelé num jogo épico contra o Grêmio de Porto Alegre: ao final da partida, o Rei foi para o gol no lugar de Gilmar e fez grandes defesas.

Nesta audição, a última entrevista de Flávio Araújo, em 2021, vários outros lances narrados por ele e depoimentos de seus colegas.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 21 de setembro de 1994 – Edição 8811

MANCHETE – TRT descarta reajuste salarial no setor de autopeças.

ELEIÇÕES 94 – Começavam os debates do Fórum pela Cidadania do Grande ABC com os candidatos ao governo do Estado.

SANTO ANDRÉ – Câmara Municipal homenageava os 94 anos da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira.

“Me diverti muito nas festas da sociedade tocando trombone”, declarava o italiano Rino Bartole, 91 anos, um dos mais antigos sócios da “Italo”.

Reportagem: Magda Santos.

AUTO & MOTO – Diário testava o Fiesta 1.1 na Alemanha.

Do enviado especial, Ademir Matheus Pernias.

EM 21 DE SETEMBRO DE...

1904 – Crime em Ribeirão Pires. Desentendimento num armazém durante jogo de cartas. Quem perdia, pagava. Já fora do estabelecimento, Donato di Muto recebe uma facada nas costas, à traição, e cai morto numa estrada. Donato Cento Ducati e sua mulher, Maria José, são feridos.

1939 - Advogado Armando Ferreira da Rosa nomeado prefeito de Santo André

