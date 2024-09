Nora de Angélica e Luciano Huck fala sobre relação com sogros e privacidade em namoro

Duda Guerra, namorada de Benício, filho de Angélica e Luciano Huck, tem apenas 16 anos de idade e viu o seu número de seguidores subir nas redes sociais após marcar presença no primeiro final de semana do Rock in Rio. A adolescente atingiu mais de 100 mil seguidores e, em sua conta oficial do Instagram, sempre está compartilhando sua rotina de alimentação, treinos e cuidados com a pele.

Em entrevista à IstoÉ Gente, Duda falou sobre o seu relacionamento e a decisão de não expor nas redes sociais. Segundo ela, é uma forma de respeitar a família:

Eu não costumo postar com ele pois respeito a privacidade da família. Nunca conversamos sobre isso, mas entendi que preservar e não expor a família seria a melhor forma, explicou.

Duda também falou com carinho sobre os seus sogros e a forma como foi recebida por eles:

Eles são extremamente dóceis e atenciosos, me acolheram com muito carinho.