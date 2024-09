Mudança no protocolo da família fez Príncipe William desejar parabéns ao irmão, Príncipe Harry

No último dia 15 de setembro, o Príncipe Harry completou 40 anos de idade e foi homenageado nas redes sociais. Pela primeira vez, desde 2021, a família real parabenizou o marido de Meghan Markle. Além disso, a conta oficial do Príncipe William e Kate Middleton também se manifestou.

Como já era de se esperar, as publicações comemorativas surpreenderam os internautas, que logo cogitaram em uma reaproximação entre os irmãos. Mas segundo a especialista na família, Kinsey Schofield, isso não irá acontecer. Ela explicou que as mensagens ocorreram por causa de uma mudança no protocolo, apenas por isso.

Nos últimos anos foram criados novos protocolos de redes sociais sobre a parabenização de membros da Família Real sem atividades oficiais na realeza em seus aniversários. Agora eles só são parabenizados em datas redondas. Traduzindo: se há um zero no fim da nova idade, disse ao programa Talk TV.

E encerrou:

Acho que [a mensagem para Harry] foi gentil por parte deles [William e Middleton]. Com certeza achei adorável. Mas isso abre portas para uma reaproximação? Definitivamente não.