Integrantes da campanha de Gilvan registram BO por ameaça de morte

Dois colaboradores da campanha do candidato governista à Prefeitura de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), procuraram a polícia para denunciar ameaça de morte. A intimidação teria acontecido no início da tarde de domingo, na Praça Kennedy, no Jardim Bela Vista, e sido praticada por homem desconhecido que desceu de um veículo com adesivos do prefeiturável Eduardo Leite (PSB) – segundo disseram ao Diário fontes ligadas à campanha tucana.

Regina Celia França e Jairo Lopes de Lima relataram ao agente Andre Bordwell da Silva, do 1º DP, que se encontravam na Praça Kennedy, fazendo campanha política para Gilvan, portando bandeiras, quando, por volta das 13h30, um indivíduo se aproximou da dupla. Segundo disseram à polícia, o recém-chegado ofereceu dinheiro para que abandonassem o posto. Diante da recusa dois dois, ameaçou-os de morte.

“Um indivíduo desceu do veículo e, inicialmente, ofereceu dinheiro, afirmando que pagaria o dobro do valor que estavam recebendo para que todos deixassem o local. Diante da recusa das vítimas e das demais pessoas presentes, o indivíduo passou a proferir ameaças verbais, afirmando que ‘seria melhor retirar todas as pessoas que estavam trabalhando para a campanha do candidato Gilvan daquela localidade’. O agressor prosseguiu dizendo que, caso retornasse ao local e ainda encontrasse pessoas presentes, ‘abriria fogo contra todos’, acrescentando a frase: ‘fiquem aqui e paguem pra ver’”, registrou Silva no Boletim de Ocorrência.

Segundo informações da campanha de Gilvan, a coordenação acionou a polícia assim que os dois colaboradores relataram o episódio. Agentes compareceram ao local, conversaram com as pessoas presentes e realizaram buscas nas proximidades para localizar o suspeito, sem sucesso.

Regina e Jairo fizeram fotografias do acusado e do automóvel em que ele chegou, um Fiat Mobi Like de cor branca com placas GBM8G15. O carro, segundo fontes da campanha do tucano, teria no vidro traseiro adesivo do adversário Eduardo Leite. Documento revela que o veículo pertence à Nova Opção Locadora de Veículos Ltda., que está localizada no Jardim São Dimas, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

A reportagem fez contato com a campanha de Eduardo Leite, via assessoria de imprensa, para ouvir a versão do candidato do PSB, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição, às 23h30. O jornal também procurou Gilvan, que optou por não comentar.

LIDERANÇA

A ameaça aos integrantes da campanha de Gilvan ocorreu três dias depois que o Diário divulgou consulta de intenção de votos realizada pelo instituto Paraná Pesquisas que mostra cenário amplamente favorável ao tucano, que está bem próximo de vencer a eleição no primeiro turno, em 6 de outubro.

Registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sob o código SP-08684/2024, a pesquisa mostra que Gilvan tem 48,6% dos votos válidos contra 51,4% da soma de seus adversários – o pleito é decidido sem necessidade de segundo turno quando um candidato obtém 50% mais um voto na primeira rodada.