Palavra do Leitor - 18 de setembro de 2024

Atila candidato – 1

‘STJ suspende reprovações de contas e abre caminho para deferimento de Atila (Política, ontem). Candidato sem credibilidade, foi preso duas vezes. Não fez nada pela cidade.

Rafael Souza

do Instagram

Atila candidato – 2

Na semana passada, o mesmo STJ manteve a inegibilidade de um outro candidato na mesma linha de contas rejeitadas que esse atual. A política cada vez mais cai no descrédito do povo. Por conta dessas artimanhas.

Alessandra Cristina

do Instagram

Atila candidato – 3

A merenda das crianças precisa ser preservada

Eder Rodrigues

do Instagram

GCM baleado em escola – 1

‘GCM é baleado na porta de escola em São Bernardo’ (www.dgabc.com.br). Não tem mais condições. Está um caos a segurança em São Bernardo. Todos os dias. Agora, por que pagamos impostos? A cidade vive medo.

Reginaldo Amaral

do Instagram

GCM baleado em escola – 2

Na cidade, nos Estados e no Brasil pagamos impostos para sustentar político e seus familiares. Sempre foi assim. Fazer o quê? Vítimas da sociedade capitalista cruel que rouba apenas para ‘tomar uma cervejinha’. Quanto maior a violência, o caos, pão e circo mais fácil é manipular. Desarmamento pra gente, carro blindado e seguranças armados para eles. Tem que endurecer a lei ou quando pegar e querer revidar sentar o aço. cadeira elétrica.

Fernando Cruz

do Instagram

GCM baleado em escola – 3

Cadê a Segurança pública de São Bernardo? Isso acontece diariamente.

Devanir Narrador

do Instagram

Escola cívico-militares em Santo André – 1

‘Legislativo volta projeto de lei que visa instituir escola cívico-militar’ (Política, ontem). Não às escolas cívico-militares! Lugar de militar é no quartel. Já viram professores se metendo no trabalho de militares?

Jamile Alabi

do Instagram

Escola cívico-militares em Santo André – 2

Simplesmente ridícula essa proposta. A cidade tem problemas suficientes com a educação municipal e não precisa de militares interferindo em assuntos que ignoram completamente. Deixe eles cuidarem melhor da Segurança pública.

Fabio Meneses Santos

do Instagram

Escola cívico-militares em Santo André – 3

Dinheiro da educação para milico ‘aposentado’ ‘reservado’ para interferir no que é pedagógico. Nenhum preparo desse povo para estar dentro de escola.

Claudinei Bastos

do Instagram

Ataques a Taka – 1

‘Taka é alvo de ataques racistas e xenofóbicos em debate’ (Política, ontem). Não vi xenofobia nenhuma. Em nenhum momento vi alguém o atacante por ser oriental e, sim, por não morar na cidade.

Cristiane S. Leal

do Instagram

Ataques a Taka – 2

Não houve xenofobia em momento algum, tanto que o Marcio da Farmácia falou que o vice dele é um oriental, o doutor Ricardo Yoshio. Esse Taka não cansa de tentar se fazer de vítima.

Ana Maria Boaventura

do Instagram

Vacinas

O governo Lula perde R$ 260 milhões por ter comprado vacinas em desuso. São 8 milhões de doses. Qual a resposta que será dada aos pagadores de impostos? Por essas e outras é que esse governo anda de pires na mão recolhendo o dinheiro do povo esquecido no banco. Para gastar não há limites. Onde estão os críticos do governo anterior que se calam diante de mais esse abuso com o dinheiro suado do cidadão?

Izabel Avallone

Capital