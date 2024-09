Ellen Camp rasga elogios ao atuar ao lado de Jean Reno e Adriana Barraza: - Um nível de atuação tão perfeito

Uma das estrelas presente no mais novo filme com co-produção brasileira e de Hollywood, Ellen Camp revelou detalhes de sua participação em Meu Amigo Pinguim. Além disso, a atriz contou que precisou passar por um intensivão de inglês para atuar no longa-metragem.

Ellen foi uma das brasileiras escolhidas para participar de Meu Amigo Pinguim, que, apesar de ser um filme sobre uma história brasileira, foi filmado em inglês. A atriz revelou que não se sentia tão segura no idioma e por isso investiu em aulas de última hora para as filmagens.

- Embora eu já estude inglês há muito tempo, eu tinha muita dificuldade sempre, então nunca avancei. Eu tinha uma noção básica, até passei no teste, mas para estar no set era um outro nível. Então o que eu fiz era, quando eu fui passando nas etapas do teste eu já peguei um professor particular principalmente por sotaque.

No elenco do filme, estão grandes nomes como Jean Reno e Adriana Barraza, que vivem João o amigo do pinguim Dindim e Maria. Camp contou mais sobre como foi bem recebida pela dupla:

- Foi fenomenal trabalhar com esses atores incríveis. A Adriana Barraza e o Jean Reno me acolheram de uma forma assim surpreendente, porque eles sabiam o que era aquilo e já tinham passado por isso [trabalhar em outro idioma].

Outra aproximação do trio foi feita pelos idiomas. Tanto a brasileira quanto Jean e Adriana estavam atuando em outra língua, que não a nativa, por isso, sempre que não conseguiam se entender eles partiam para o espanhol e se ajudavam:

- Eles foram extremamente simpáticos, e eles também falavam inglês e espanhol. Então quando alguma coisa acontecia, de eu não conseguir entender o inglês, alguma coisa do tipo, eles falavam em espanhol. No final das contas dava tudo certo. Vendo eles diariamente, eu fiquei muito admirada com o nível de atuação desses atores de Hollywood. Um ator tão preparado, tão entregue, tão concentrado. Um nível de atuação tão perfeito, que o diretor faz pequenos ajustes. Foi uma aula de atuação.

Relembrando outros artistas que bombaram fora do país, Ellen falou de Carmem Miranda, que em uma das primeiras entrevistas nos Estados Unidos deu a entender que não sabia muito inglês:

- Uma grande inspiração para mim, me divirto muito de lembrar é Carmem Miranda. Hollywood amou ela, foi uma identidade exportada.