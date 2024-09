Palavra do Leitor - 16 de setembro de 2024

Impostos

‘Desoneração da folha vai para sanção do presidente’ (Economia, dia 13). O texto aprovado prevê a apropriação (leia-se confisco), pelo Tesouro Nacional, de valores esquecidos (leia-se do povo) em instituições financeiras. Como é que é? Para cumprir meta fiscal estão se apropriando dinheiro esquecido? Este governo perdeu a vergonha e está metendo a mão no dinheiro do povo. Quero ver os candidatos do governo (prefeito e vereadores) tentando justificar o injustificável na eleição de outubro para os seus eleitores.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Horário de verão

‘Governo federal avalia retorno do horário de verão’ (Economia, dia 12). E lá se volta a polêmica sobre o horário de verão, devidamente retirado desde 2019, por provar serem poucos os benefícios à economia energética, principal argumento dos favoráveis. Disseram que a rede de restaurantes e bares são ultra a favor porque “parece” que a população fica mais tempo vagando pelas ruas, mas nenhuma pesquisa sobre a segurança pública a milhões de mulheres que se dirigem ao trabalho entre 5h e 6h para os pontos de ônibus sob completa escuridão, quando muitas são vítimas de assaltos, perseguição e estupros. Então, entre faturamento e segurança, fora, horário de verão!

Beatriz Campos

Capital

‘Rachadinha’

“PF indicia André Janones por ‘rachadinha’ em seu gabinete” (Política, dia 13). O deputado André Janones e mais dois assessores são indiciados pela Polícia Federal por peculato, associação criminosa e corrupção passiva, por suspeita de ‘rachadinha’. O assunto é velho. Enquanto a Justiça dorme, esse cidadão teve tempo de se reeleger e, no Conselho de Ética, cujo relator foi o deputado Boulos, foi absolvido. Como se vê, a novela é longa. E até o assunto ser resolvido no Supremo Tribunal Federal dará tempo de o sujeito terminar o mandato e se aposentar com todas as benesses do cargo. Vamos falar sério, é ou não é um tapa na cara do cidadão que trabalha e vê seu dinheiro financiando parasitas de Norte a Sul, sabendo que eles riem dos seus eleitores?

Izabel Avallone

Capital

Rio Grande do Sul

Vejamos algumas reflexões sobre o Rio Grande do Sul. Região devastada de sua floresta de araucária e sistema de proteção com 42 equipamentos de bombeamento de água da cidade quebrado. Esta falha causou prejuízos incalculáveis a toda população, que até hoje se encontra desamparada pelas ações políticas e econômicas prometidas pelo governo federal, que, com muita burocracia, deixa de cumprir suas promessas, além, é claro, da falta de planejamento orçamentário. A situação é lamentável porque nas eleições futuras o gasto de dinheiro público daria, sem dúvida, para resolver todos os problemas do povo guerreiro do Sul, que produz a riqueza do País. Portanto, senhores rio-grandenses, pensem muito em quem realmente merece representá-los na sua cidade e nos verdadeiros líderes futuros, nas esferas estadual e federal. Nunca se esqueçam de que somente a solidariedade do povo brasileiro foi heroica em primeiros-socorros, com salvamentos, alimentação, água potável, produtos de limpeza e outros equipamentos. Sabemos que todos estamos sujeitos a catástrofes pela ação irresponsável do ser humano. Tenho assistido na TV Globo, aos domingos, a reportagens que nos enchem de tristeza. Este povo valente e trabalhador, que alimenta muita esperança na recuperação de suas atividades, hoje tem saudades da vidas perdidas em várias famílias. Espero que todos sejam fraternos e procurem seus direitos constitucionais e democráticos. Como irmãos, esperamos em breve assistir na imprensa ao amparo que todos merecem por direito, não por promessas de políticos.

Euclides Marchi

Santo André