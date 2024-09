Leidy Murilho enfrenta Nick Cruz e Matheus Torres na Batalha do Estrela da Casa

Mais uma berlinda formada! Os fãs de Estrela da Casa já podem começar a votação para garantir que o favorito continue no programa. No último domingo, dia 15, rolou a votação no reality show que marcou a indicação de Leidy Murilho, para batalhar com Nick Cruz e Matheus Torres.

O programa começou com Ana Clara relembrando alguns momentos dos últimos dias no Estrela da Casa. O dia em que os participantes do reality musical curtiram um luau teve muitos momentos fofos na edição. Além disso, os cantores receberam uma oficina mais que especial, aprenderam a montar bons looks para apresentações.

Em seguida, os debates dos competidores para decidir qual seria a estratégia dos dois grupos para a votação da semana foram mostrados. Dividido entre quarto azul e laranja, os cantores fizeram o possível para proteger os aliados de enfrentar a preferência do público na Batalha.

Entrando para conversar com os participantes e revelar com quem ficou o tão amado título de Hitmaker da semana, Ana Clara chegou fazendo brincadeiras. O mais ouvido pelo público nas plataformas digitais foi Gael VIcci, mais uma vez, conquistando a terceira vez.

Depois da apresentação do Hitmaker da semana, rolou a votação de quem enfrentaria Matheus Torres, indicado pelo Dono do Palco, Gael Vicci e Nick Cruz, indicado por Unna X, Estrela da Semana.

Começando a votação com o sorteio de Thália que indicou Leidy Murilho, assim como seus aliados Evellin, Mayarah e Nick Cruz. Já o quarto azul iniciou com Lucca votando em MC Mayarah, sendo seguido por Leidy, Matheus e Nicole Louise. Após empate de pessoas, o Dono do Palco, Gael colocou a cantora gospel.