Richard Gadd vence categoria melhor ator principal no Emmy 2024 por Bebê Rena

Neste domingo, dia 15, o Emmy 2024 agitou o público com a sua premiação super esperada que celebra as produções mais badaladas do ano. Uma das produções com mais indicações e que era super esperada para levar várias estatuetas era Bebê Rena e é claro que não decepcionou.

Richard Gadd, ator principal da série baseada em sua própria história de abuso psicológico, garantiu a estatueta por seu trabalho super convincente e emocionante na produção. Importante lembrar que o artista também fez parte da roteirização e colocou toda sua verdade nas palavras que são contadas na tela.

Bebê Rena foi indicada a oito categorias e, até o momento, já conquistou quatro - tendo a chance de garantir todas! - isso porque o elenco também subiu ao palco para aceitar o prêmio de melhor série ou antologia.