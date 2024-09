Cher desiste de disputa pela tutela de seu filho, Elijah Blue Allman

Nove meses depois de entrar em um processo para conseguir a guardar do filho, Elijah Blue Allman, Cher não continuará na batalha, como confirmou a revista People. A cantora estava preocupada com os supostos problemas de abuso de substâncias do herdeiro.

No entanto, os dois conseguiram chegar a um acordo que foi mutualmente aceito e, desta maneira, a tutela não será aplicada.

A equipe defendeu Elijah com sucesso, resultando na rejeição voluntária de sua petição por Cher. Este resultado permite que as partes se concentrem na cura e reconstrução de seus laços familiares, um processo que começou durante a mediação e continua até hoje, diz o comunicado enviados pelos advogados de Elijah.

Cher e o filho não se apresentaram no tribunal na última sexta-feira, dia 13, como estava previsto. Porém, segundo a Rolling Stone, a advogada Gabrielle Vidal disse que eles "resolveram esse assunto em particular".