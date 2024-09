Rafaella Santos homenageia Amanda Kimberlly, mãe da terceira filha de Neymar Jr.: Maravilhoso dividir a vida com você

Parabéns! Rafaella Santos usou as suas redes sociais para prestar uma homenagem de aniversário à Amanda Kimberlly, mãe da terceira filha de Neymar Jr.

Nos stories, a irmã do craque brasileiro postou um clique da modelo segurando um enorme buquê de rosas e a parabenizou. Segundo Rafaella, é maravilhoso dividir a vida com ela.

Quero colocar dentro desta mensagem todos os corações que te apreciam, toda a luz e paz que você merece. Que a felicidade te acompanhe sempre e que ela seja ainda maior do que já é. É maravilhoso dividir a vida com você. Tenha certeza que na vida, no tempo e na eternidade, Deus te descreve sorrindo tudo isso que tentei te expressar.

No final, Rafaella se declarou:

Feliz aniversário, te amo! Com amor, Dadá.

Vale pontuar que Rafaella é madrinha de Helena.